Eletricidade. Fisco exclui 6.637 beneficiários da tarifa social automática

De acordo com os últimos números da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), a que o Dinheiro Vivo teve acesso, há neste momento 804.342 clientes finais de luz e gás com direito à tarifa social, dividindo-se entre 769.694 beneficiários destas tarifas reduzidas para a eletricidade e 34.648 para o gás natural. “No último processamento automático automático realizado (março 2018), tornou-se a registar um decréscimo, na ordem de 6.637, do número de beneficiários da tarifa de energia elétrica”, face aos números de dezembro de 2017, refere o documento da DGEG. Nessa altura, os beneficiários da tarifa social rondavam os 811 mil. No gás, por seu lado, registou-se novamente um aumento de 245 beneficiários.

Este fim de semana faz precisamente dois anos que o Governo aprovou o automatismo da tarifa social, que permite o acesso direto dos consumidores mais vulneráveis economicamente a esta tarifa reduzida.

Esta tendência de queda no número de pessoas com acesso a preços reduzidos na luz vem a registar-se desde junho do ano passado, quando o número de beneficiários atingiu o seu número máximo: 840.126 famílias. Um ano antes, em junho de 2016, quando foi implementado o processamento automático de atribuição da tarifa social de energia, existiam apenas 726.795 beneficiários.

“Analisando em pormenor esta diminuição verifica-se que a mesma diz respeito a clientes finais elegíveis para a tarifa social de energia elétrica exclusivamente pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), ou pela AT e pela Segurança Social (SS), os quais representavam um total de 11.952. Não obstante, registou-se um aumento de 5.070 beneficiários da tarifa social da energia elétrica, os quais são elegíveis para o benefício exclusivamente pela Segurança Social”, refere o documento da DGEG.

O facto pode ser explicado com um exemplo de um caso real já relatado ao Dinheiro Vivo: um alto quadro de uma empresa multinacional paga os seus impostos fora de Portugal e, como não tem rendimentos no país, recebe uma carta automática das Finanças a informar que tem direito à tarifa social de eletricidade. Ou seja, a um desconto de 33,8% na fatura da luz face às tarifas aprovadas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), mesmo que o seu agregado familiar não se inclua na definição de “economicamente vulnerável”.

Neste momento, para aceder à tarifa social de eletricidade, a potência contratada deve ser inferior ou igual a 6,9 kVA, a somar ao benefício do complemento social para idosos, rendimento social de inserção, subsídio social de desemprego, abono de família, pensão social de invalidez ou pensão social de velhice. Também tem direito ao desconto quem ganhe anualmente até 5808 euros. Se um elemento do agregado familiar estiver desempregado, o valor elegível sobe para 8712 euros, e se forem dois dispara para 11 612 euros.

Em 2018 a aplicação da tarifa social em Portugal vai ser alvo de uma avaliação, cujas conclusões serão conhecidas no final do ano. Este estudo será a primeira missão do novo Observatório da Energia, lançado ontem pela Adene – Agência para a Energia, no âmbito do Portugal Energia, uma das medidas do Portugal Simplex 2017. Fonte do Governo admitiu já ao Dinheiro Vivo que existem fraudes e situações de irregularidade na aplicação da tarifa social. Esta pode estar a ser mal aplicada e o modelo atual pode dar azo a erros, já que se trata de um processo automático que cruza os dados da Segurança Social com os dados das Finanças. O processo passou a ser automático a partir de 2016, cruzando também as informações com as bases de dados das empresas de distribuição de eletricidade.

A mesma fonte do governo garante, no entanto, que o objetivo do estudo não é uma “caça à fraude”, mas sim ajustar o modelo à realidade.

No lançamento do Observatório da Energia, Jorge Seguro Sanches, secretário de Estado, considerou que “a avaliação do funcionamento, desenho e do modelo da tarifa social é uma prioridade para o governo”. “Multiplicámos por 10 o número de pessoas que têm um desconto substancial na fatura da eletricidade e do gás. Mas será que com isto estamos a trabalhar com as famílias que têm as maiores necessidades económicas? Será que não devemos ter uma ambição maior? Quando a UE discute um tema tão relevante como o da pobreza energética, será que estamos a fazer isto da melhor forma?”, questionou Seguro Sanches, acrescentando que o objetivo principal do estudo é chegar a “um modelo mais justo, mais equilibrado e que seja efetivamente de futuro”.

Lisboa é simultaneamente o distrito com mais beneficiários da tarifa social (157.069), seguida do Porto (155.372), e também a região do país com maior diminuição do número total de famílias com acesso a preços reduzidos na energia (2.143).