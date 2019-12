Taxa audiovisual sem mexidas no próximo ano

O Governo não irá mexer na taxa audiovisual, valor pago pelos contribuintes na sua fatura de eletricidade e que serve para financiar o serviço público de radiodifusão e de televisão, de acordo com uma versão preliminar do Orçamento do Estado 2020 a que o Dinheiro Vivo teve acesso. Valor mantém-se nos 2,85 euros.

No OE do próximo ano, o Executivo optou por não atualizar os valores previstos. “Em 2020, não são atualizados os valores mensais previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 4.º da Lei n.º 30/2003, de 22 de agosto, na sua redação atual, que aprova o modelo de financiamento do serviço público de radiodifusão e de televisão”, pode ler-se na versão preliminar.

A taxa audiovisual, que financia a RTP, tinha sido atualizada pela última vez em 2016, altura em que registou uma subida de 20 cêntimos, para os atuais 2,85 euros.

