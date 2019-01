“Taxa de aterragem” em Veneza pode chegar aos 10 euros

Veneza vai cobrar entre 2,5 e 10 euros aos turistas que passem o dia na cidade sem que lá durmam. Trata-se de uma “taxa de aterragem” que foi aprovada no orçamento italiano, avança o El Economista, esta sexta-feira.

O valor vai ser cobrado àqueles que passam apenas o dia na cidade, já que os turistas alojamentos em hotéis ou outros estabelecimentos já estão abrangidos pelo imposto dito normal. O pagamento irá fazer-se no momento da compra dos bilhetes dos meios de transporte utilizados pelos turistas e nunca poderá ser superior a 10 euros.

As receitas desta taxa serão canalizadas para fazer face às despesas que a cidade tem, nomeadamente, para pagar as horas extras aos bombeiros, polícia e serviços de limpeza e ainda fazer com que os habitantes locais paguem menos impostos.