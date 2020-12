Taxa de carbono de dois euros por viagens de avião e cruzeiro arranca em julho

Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. © MÁRIO CRUZ/LUSA

A 1 de julho de 2021 começará a ser aplicada a taxa de carbono aos passageiros de voos internacionais e cruzeiros, com um valor de dois euros. A informação é avançada pelo jornal Público, que indica que a aplicação da taxa será regulamentada ao longo do primeiro semestre de 2021.

Esta taxa, uma das medidas incluídas no Orçamento do Estado para 2021, será aplicada ao consumidor "de viagens aéreas, marítimas e fluviais, no valor de dois euros por passageiro". As crianças até aos dois anos e as viagens aéreas entre o território nacional e o transporte público de passageiros no âmbito do transporte marítimo e fluvial ficam de fora da aplicação desta taxa.

A receita desta taxa proposta pelo PAN reverterá para o Fundo Ambiental. Segundo os cálculos do Público, caso já existisse em 2019, esta taxa de carbono teria gerado receitas de 103 milhões de euros, com quase 100 milhões resultantes das passagens aéreas. O diário nota que estes cálculos foram feitos de acordo com os dados do INE e da ANAC.

As receitas desta taxa em 2021 serão substancialmente menores, já que a taxa só será aplicada em metade do ano. Também são esperados menos passageiros, devido à crise causada pela pandemia de Covid-19.