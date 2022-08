Taxa de carbono na aviação rende 28 milhões de euros ao Estado

© DR

Dinheiro Vivo 08 Agosto, 2022 • 07:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Estado já encaixou 28 milhões de euros com a nova taxa de carbono, no valor de dois euros, cobrada aos passageiros aéreos, avança o Jornal de Notícias. O aeroporto da capital portuguesa foi o responsável pela cobrança de mais de metade deste valor. Este é, segundo o JN, o valor mais alto de sempre, sendo que só em julho foram amealhados mais de quatro milhões de euros, correspondentes a viagens do mês anterior.

Os dados foram relevados pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) e dizem respeito aos últimos 12 meses. No período em análise, o aeroporto de Lisboa recebeu 7,9 milhões de passageiros somando 16 milhões de euros deste imposto. Já o Porto ficou-se por metade da capital, arrecadando sete milhões de euros.



Segue-se Faro com mais de quatro milhões de euros e e os aeroportos da Madeira com menos de um milhão de euros. Já os Açores registaram 152 126 euros.