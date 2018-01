Taxa de desemprego abaixo dos 8% pela primeira vez em 14 anos

A taxa de desemprego portuguesa caiu de forma significativa para 7,8% da população ativa, em dezembro de 2017, revelam as estimativas provisórias do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgadas esta terça-feira. Desde meados de 2004, há praticamente 14 anos, que a intensidade do desemprego não era tão baixa, indicam as séries oficiais.

O emprego também teve a maior subida anual (medida em dezembro) desde finais da década de 90 (mais de 172 mil empregos criados em 2017) e o balanço dos dois anos da atual legislatura aponta para a criação de 288 mil postos de trabalho.

Como sempre acontece nesta estatística mensal (valores ajustados da sazonalidade, que comparam com os do Eurostat a divulgar na quarta), os dados do mês mais recente (de dezembro, neste caso) são ainda provisórios. O valor de novembro já é definitivo: o INE reviu a respetiva taxa em menos uma décima de ponto percentual. Fica assim em 8,1%.

Como referido, o ano de 2017 termina com a intensidade do desemprego em mínimos de quase 14 anos. Mas há mais recordes que foram batidos.

De acordo com os números do INE, Portugal teria no final de dezembro cerca de 401,5 mil pessoas sem trabalho, menos 119 mil casos do que no final de 2016.

Cálculos do Dinheiro Vivo com base nos dados divulgados indicam que a redução homóloga implícita é de 23%, a maior de que há registo nestas séries mensais, que remontam a 1998.

Taxa de desemprego jovem em mínimos de dez anos

As cifras definitivas do INE mostram ainda que o desemprego jovem, embora relativamente elevado, está a descer de forma equiparada ao desemprego total. Em novembro, a proporção de pessoas sem trabalho com idades entre os 15 e os 24 anos cedeu para 22,4% dos ativos nessa faixa etária (86,1 mil casos). Em outubro, a taxa estava nos 24,5%.

Em dezembro, o desemprego jovem terá recuado ainda mais. Segundo o instituto, a taxa desceu para 22,1%, o valor mais baixo desde meados de 2008, ou seja, em quase dez anos.

No último mês do ano haveria perto de 82,1 mil jovens sem trabalho, menos 14% face a dezembro de 2016. E menos 14 mil casos.

Mais 171 mil empregos em um ano

O desemprego está a recuar e isso pode ser explicado pela retoma da economia doméstica, assente num forte aumento de atividades, como por exemplo o turismo, muito intensivas em mão de obra e em parte caracterizadas por salários relativamente baixos ou contidos.

Recentemente, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, em entrevista ao Dinheiro Vivo, apontou para a forte competitividade do sector e referiu que o turismo já é o segundo motor mais potente da retoma em 2017, sendo quase tão importante para a expansão das exportações totais quanto as indústrias metalomecânica, de máquinas, automóvel e química juntas.

O número de turistas nacionais e estrangeiros aumentou quase 8% em janeiro-novembro de 2017 face a igual período de 2016, mas a faturação global com estes hóspedes evolui quase ao dobro do ritmo, reparou o governante.

Isto, claro, reflete-se no emprego. Segundo o INE, em dezembro a economia terá conseguido criar mais de 172 mil postos de trabalho (em termos líquidos) face a igual mês de 2016, um crescimento de 3,7%. A economia portuguesa terá agora quase 4,8 milhões de trabalhadores.

Desses 172 mil, quase 20 mil empregos foram criados na faixa etária mais jovem, mostram cálculos com base nos novos dados.

Mais emprego, mais precários

Certo é que há fortes indícios de que esta nova criação de emprego assenta, em boa parte, em trabalhos mais precários, a prazo, e com salários mais modestos.

Um estudo recente do CES Lisboa mostrou que estará em curso na economia portuguesa uma tendência clara de desvalorização dos salários dos vínculos mais seguros (novos contratos a efetivo, permanentes) e de forte aumento nos ordenados dos novos contratos ditos precários (a prazo e outras formas).

Estas últimos, além de dominarem em número, estão a tomar conta da realidade em muitos sectores. Atividades ligadas ao turismo ou que exigem poucas qualificações, por exemplo.

Estes resultados vêm de uma base de dados da nova contratação feita pelas empresas do sector privado a partir dos valores que descontam para os fundos que financiam os despedimentos, regime que existe desde o final de 2013.

Os dados do INE são diferentes: captam a realidade de todos os contratos existentes na economia, sejam recentes ou não, pelo que não são tão adequados para perceber se o novo emprego (novos contratos assinados) que está a ser criado corresponde a situações precárias ou com salários mais baixos e modestos, que ajudam alguns sectores a ter maior competitividade-preço.

A estatística definitiva relativa a dezembro (e provisória relativa a janeiro de 2018) será divulgada pelo INE a 28 de fevereiro.

(atualizado às 12h50)