Taxa de desemprego baixa para 3,4% nos EUA

A taxa de desemprego nos Estados Unidos baixou uma décima, para 3,4%, em abril, com uma sólida criação de emprego, anunciou esta sexta-feira o Departamento do Trabalho.

Em abril, foram criados 253 mil postos de trabalho, muito acima dos 165 mil de março, um número revisto em forte baixa.

Os dados foram melhores do que o esperado, uma vez que os analistas antecipavam uma taxa de desemprego de 3,6% e cerca de 180 mil empregos.

A taxa de desemprego voltou a baixar, pelo segundo mês consecutivo, depois de uma ligeira subida em fevereiro, que parecia indicar que os aumentos das taxas de juro estavam a arrefecer o mercado laboral.

Os salários continuaram a aumentar em abril, mas a um ritmo mais lento. O aumento do salário por hora foi em média de 4,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, para 33,36 dólares, contra 4,6% no mês anterior.