Taxa de desemprego baixa para 5,9% em julho

Desemprego a diminuir © Leonel de Castro / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Agosto, 2022 • 11:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A taxa de desemprego terá sido de 5,9% em julho, 0,1 pontos percentuais abaixo de junho e inferior aos 6,6% de julho de 2021, segundo dados provisórios divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as 'Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego' do INE, em julho "a taxa de desemprego situou-se em 5,9%, valor inferior ao do mês precedente em 0,1 pontos percentuais e ao de julho do ano anterior em 0,7 pontos percentuais, tendo permanecido inalterada em relação a três meses antes".

Estas estatísticas reviram ainda em baixa a taxa de desemprego de junho, passando do valor provisório de 6,1% para 6,0%, "valor igual ao do mês anterior, superior em 0,2 pontos percentuais relativamente ao de três meses antes e inferior em 0,8 pontos percentuais ao de um ano antes".