A taxa de desemprego em Portugal caiu para 6,6% em setembro, menos 0,3 pontos percentuais que no mês anterior, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Com estes valores, a taxa de desemprego situa-se assim no valor mais baixo desde setembro de 2002.

Para outubro, o INE faz uma previsão de subida para os 6,7%.

Em setembro, mais 8,8 mil pessoas conseguiram emprego, quando comparado com o mês anterior.

Notícia em atualização