Taxa de desemprego cai para 8% em dezembro

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, divulgados hoje, a taxa de desemprego nacional no mês de dezembro de 2017 situou-se nos 8%, menos 0,1 pontos percentuais do que em novembro. Já face ao mesmo mês de 2016, a redução é de 2,2 pontos percentuais.

Diz o INE que é preciso “recuar até julho de 2004 para encontrar uma taxa inferior a esta”. Ainda assim, a taxa de desemprego de dezembro de 2017 foi revista em alta 0,2 pontos percentuais face à estimativa provisória.

Para janeiro de 2018, a estimativa provisória do INE da taxa de desemprego de janeiro de 2018 situou-se em 7,9%. Neste mês, a estimativa da população desempregada terá sido de 410,6 mil pessoas e a da população empregada de 4 773,4 mil pessoas.

Os números do INE mostram ainda que a população desempregada de dezembro de 2017 foi estimada em 412,3 mil pessoas, tendo diminuído 1,3% em relação ao mês anterior (menos 5,5 mil pessoas), enquanto a população empregada foi estimada em 4.771,5 mil pessoas, tendo aumentado 0,4% (mais 19,7 mil pessoas).