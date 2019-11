INE. Taxa de desemprego cai para mínimo de 6,1% no 3º trimestre

A taxa de desemprego nacional bateu um novo mínimo de 6,1% da população ativa, no terceiro trimestre, na série oficial que remonta ao início de 2011, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quarta-feira. A incidência do desemprego tinha sido de 6,3% no segundo trimestre de 2019. A taxa de desemprego jovem também aliviou.

Justapondo as séries anteriores, também do INE, podemos estar a falar de um mínimo de 16 anos no peso do desemprego total neste terceiro trimestre de 2019. É preciso recuar a igual trimestre de 2003 para encontrar taxa idêntica.

De acordo com o novo inquérito ao emprego do INE, o país tinha neste trimestre que apanha os meses de verão cerca de 323,4 mil pessoas sem trabalho, o que representa uma redução expressiva de 8,3% face ao terceiro trimestre do ano passado.

O peso do desemprego jovem (15 a 24 anos) também aliviou, depois de um ligeiro agravamento no trimestre precedente. Segundo o INE, a taxa de desemprego jovem desceu para 17,9% da população ativa naquelas idades.

O emprego é que parece estar a perder algum fôlego. O número de pessoas com trabalho (a tempo inteiro e parcial) aumentou 0,9% no terceiro trimestre face a igual período de 2018, mantendo assim o ritmo homólogo do período precedente (abril a junho).

No entanto, o INE mostra que, embora o emprego mantenha variações positivas desde o final de 2013, ele está a abrandar de forma notória desde o início do ano passado, como se pode ver no gráfico do estudo divulgado nesta quarta-feira.

(em atualização)