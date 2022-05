Taxa de desemprego cai para um dos valores mais baixos em mais de uma década

Ribeira, Porto © André Rolo/Global Imagens

A taxa de desemprego de Portugal caiu para 5,9% da população ativa do primeiro trimestre deste ano, um dos valores mais baixos em mais de uma década, revelou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"A taxa de desemprego foi estimada em 5,9%, valor inferior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) ao do 4.º trimestre de 2021", refere o INE, acrescentando que o valor hoje divulgado também ficou 1,2 pontos percentuais abaixo face ao registo do 1.º trimestre do ano passado, período em que a incidência do desemprego afetou 7,1% das pessoas em situação ativa.

Nessa altura, o País estava na fase mais violenta e mortífera da pandemia covid-19 e as medidas de confinamento e de restrição aos negócios e a mobilidade eram muito duras.

Em termos absolutos, Portugal terá agora, oficialmente, cerca de 308,4 mil pessoas desempregadas, um contingente que diminuiu 6,7% (menos 22,2 mil casos) em relação ao trimestre anterior e que caiu 14,3% (51,7 mil) relativamente ao homólogo, indica o INE.

