Taxa de desemprego desce para 6,2% em agosto

A taxa de desemprego em agosto deverá ter ficado em 6,2%, de acordo com estimativas provisórias publicadas esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. São menos duas décimas que em julho, com a revisão em baixa da taxa de desemprego desse mês, para 6,4%.

De acordo com a nota estatística, a população desempregada terá ficado em 318,8 mil indivíduos em agosto, em números ajustados de sazonalidade. Serão menos 13.900 que em julho.

O desemprego jovem (até aos 24 anos) terá voltado a cair em agosto, com a taxa agora em 17,6%, menos 1,7 pontos percentuais do que a taxa registada em julho.

As estimativas do INE apontam para uma subida em duas décimas na taxa de emprego, para 62,6%, com mais de 4,86 milhões de empregados no conjunto da população ativa em agosto. Serão mais 18.200 empregados frente ao mês anterior.

Os números do crescimento da população ativa surgem quase estagnados, com apenas mais 4,3 mil indivíduos na força disponível para o trabalho frente ao mês anterior. A taxa de atividade está em 66,7%, melhorando uma décima.