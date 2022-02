Taxa de desemprego ficou em 6,6% em 2021

© Fábio Poço/Global Imagens

A taxa de desemprego ficou no ano passado em 6,6%, recuando em 0,4 pontos percentuais face à taxa estimada para 2020, divulga nesta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística.

A redução corresponde, em termos médios, a menos 12 mil pessoas classificadas como estando no desemprego ao longo de 2021, por comparação com o ano anterior. O INE estima uma média anual de 338,8 mil pessoas desempregadas no ano passado.

Os dados apontam, porém, para uma evolução mais negativa no desemprego jovem, cuja taxa subiu aos 23,4%, com mais 0,9 pontos percentuais que a apurada para 2020. A média anual de jovens com até 24 anos no desemprego é estimada em 76,5 mil indivíduos, mais 2,1 mil que um ano antes.

Também a proporção de desempregados de longa duração (há mais de um ano no desemprego) subiu no último ano, passando aos 43,4% do total de desempregados (33,3% em 2020).

O recuo na taxa de desemprego, para os 6,6%, foi acompanhado de uma redução também na taxa de subutilização do trabalho, que passou aos 12,5% (14,1% em 2020). O INE estima uma média anual de 668,3 mil indivíduos em situação de desemprego, com trabalho a tempo parcial involuntário, desencorajados ou indisponíveis para a procura ativa de emprego. São menos 78,8 mil que na estimativa de 2020.

O peso do universo de desencorajados (disponíveis, mas que não procuram emprego) nesta folga do mercado de trabalho ficou mais reduzido, mas representa ainda perto de um quarto do total (24,3%).

A redução do desemprego e da subutilização do trabalho ocorreu no último ano num contexto de recuperação do emprego que, em termos médios anuais, viu mais 128,6 mil postos de trabalho ocupados.

Ao certo, o INE dá conta de 4 812,3 mil pessoas no emprego, no registo mais alto desde 2011 e retomando-se o ciclo de subidas de emprego aberto em 2014. A taxa de emprego subiu aos 55,3%, mais 1,5 pontos percentuais que em 2020.

Em atualização