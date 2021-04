Taxa de desemprego mantém-se inalterada em fevereiro: 6,9%

Guimarães, 03/09/2018 - Reportagem na porta do Centro de Emprego do IEFP de Guimarães, onde os professores que não conseguiram colocação fazem fila. (Miguel Pereira/Global Imagens) © MIGUEL PEREIRA/GI

Havia em fevereiro 344,2 mil pessoas desempregadas em Portugal, menos 0,3% do que em relação a janeiro, altura em que 345,2 mil pessoas estavam em situação de desemprego. No período, o país registava uma taxa de desemprego de 6,9%, mantendo-se inalterada face a janeiro, embora tenha subido de 0,1 pontos percentuais em relação a fevereiro do ano passado, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) conhecidos esta segunda-feira.

Em fevereiro, o número de pessoas desempregadas caiu 0,3% face a janeiro e "5,8% (21,1 mil) relativamente a três meses antes, tendo aumentado 3,8% (12,7 mil) por comparação com o período homólogo de 2020", destaca o INE.

Entre os jovens, a taxa de desemprego fixou-se nos 21,9%, valor que representa uma descida de 1,4 pp face a janeiro, tendo a taxa de desemprego dos adultos (5,9%) aumentado 0,1 pp.

No período a população empregada, 4 677,5 mil pessoas, aumentou 0,2% (9,2 mil) em relação ao mês anterior, mas caiu 0,6% (27,9 mil) e 1,7% (78,8 mil) em relação a três meses antes e a um ano antes, respetivamente.

"Em consequência, a taxa de emprego situou-se em 60,9%, valor superior em 0,1 p.p. ao do mês anterior e inferior em 0,4 p.p. ao de novembro de 2020 e em 1,0 p.p. em relação ao do período homólogo de 2020", refere o INE.

Já população inativa (2 653,7 mil pessoas) caiu 0,3% (8,8 mil) face a janeiro, sendo superior à de três meses antes (1,9%; 50,2 mil) e à do período homólogo (2,4%; 62,2 mil).

"Consequentemente, também na taxa de inatividade, situada em 34,6%, se observou um decréscimo em relação a janeiro 2021 (0,1 p.p.) e acréscimos por comparação com três meses antes (0,7 p.p.) e fevereiro de 2021 (0,9 p.p.)", destaca o INE.

No que toca à subutilização do trabalho, esta abrangeu 733,5 mil pessoas, uma subida de 0,9% (6,7 mil) face ao mês anterior e de 9,4% (63,2 mil) relativamente a fevereiro do ano passado, mas um recuo de 0,5% (3,9 mil) por comparação com novembro de 2020.

"A taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 13,9%, o que correspondeu a acréscimos de 0,1 p.p. em relação ao mês anterior e de 1,2 p.p. em relação ao homólogo de 2020, e a um decréscimo de 0,1 p.p. relativamente a três meses antes", informa o INE.