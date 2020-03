Taxa de desemprego estabiliza em janeiro em 6,7% e terá baixado em fevereiro

A taxa de desemprego em janeiro situou-se em 6,7%, valor igual ao mês de dezembro e superior em 0,2 pontos percentuais (p.p.) em relação ao mesmo mês de 2019, revela esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Trata-se de uma revisão em baixa em 0,2 p.p. face à estimativa provisória divulgada há um mês.

O INE avança também com o valor provisório da taxa de desemprego de fevereiro, que terá ficado em 6,5%, uma diminuição de 0,2 p.p. em relação ao mês anterior. No entanto, o instituto avisa que a informação ” não reflete ainda a situação atual determinada pela pandemia Covid-19. É possível que as tendências aqui analisadas se venham a alterar”.

Em janeiro 349,6 mil pessoas estavam desempregadas, um aumento de 0,5% (1.800) em relação a dezembro de 2019 e de 2,9% (9.900) em comparação com janeiro de 2019. Trata-se de uma revisão em baixa de 2,5% (9 mil) da estimativa provisória divulgada há um mês.

Em fevereiro, de acordo com valores provisórios, a população desempregada terá ascendido a 336,3 mil pessoas, uma diminuição de 3,8% (13.300) em relação ao mês anterior (janeiro de 2020) e uma estabilização face ao mês homólogo de 2019.

Em relação à população empregada, o INE avança que subiu em janeiro em 8.100 pessoas, para um total de 4 854,2 mil, um aumento de 0,2% em relação a dezembro, e uma subida de 0,2% (7.700) em comparação com janeiro de 2019. “Aquele valor representa uma revisão em baixa de 0,1% (4.500) da estimativa provisória publicada há um mês”, explica o INE.

Em fevereiro, a estimativa provisória da população empregada aponta para um decréscimo de de 8.000 pessoas em relação a janeiro, totalizando 4 846,2 mil. Em relação ao mês homólogo, terá caído em 1.300 pessoas.