Taxa de desemprego na OCDE em julho manteve-se em 5,3%

A taxa de desemprego na OCDE manteve-se estável em julho em 5,3%, com descidas nos Estados Unidos, Canadá e alguns países europeus como Itália e Espanha, compensadas com subidas no Japão, Coreia do Sul, Lituânia, Áustria ou Bélgica.

A OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento) indicou hoje num comunicado que o número total de desempregados nos 36 países membros era em julho de 33,51 milhões, 5,3% da população ativa e menos 15,7 milhões do que no máximo alcançado em janeiro de 2013.

Contudo, este número ainda é superior em 800.000 ao verificado em abril de 2008, antes de se começarem a sentir os efeitos da crise financeira.

Em julho, em termos relativos, a maior descida foi registada em Itália (menos quatro décimas para 10,4%) e Canadá (menos duas décimas para 5,8%).

Descidas de uma décima ocorreram nos Estados Unidos (para 3,9%), México (para 3,3%) ou Espanha (para 15,1%), que apesar de tudo continuava a ter a segunda taxa mais elevada da organização só atrás da Grécia (19,5% em maio, último dado disponível).

Na zona euro, não houve alterações em julho, que continuou a ter 8,2% da população ativa desempregada.

O desemprego em julho aumentou até cinco décimas na Lituânia (para 6,3%), duas décimas na Bélgica (para 6,2%) ou Israel (para 4,2%) e uma décima em França (para 9,2%), Japão (para 2,5%) e Coreia do Sul (para 3,8%).

Os países com mais desempregados em julho, em termos absolutos, eram os Estados Unidos (com 6,28 milhões), Espanha (com 3,45 milhões), França (com 2,73 milhões) e Itália (com 2,70 milhões).