Taxa de desemprego cai para 6,6% em julho

Desemprego (Rui Manuel Fonseca / Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

A taxa de desemprego em Portugal situou-se nos 6,6% em julho, menos 0,2 pontos percentuais do que no mês anterior, menos 0,4 pontos percentuais do que em abril e 1,5 pontos percentuais abaixo do período homólogo, indica o Instituto Nacional de Estatística, sublinhando que as estimativas de julho são, ainda, provisórias. Já a população empregada aumentou 0,8% face a junho, 2,7% comparativamente a abril e 5,2% por comparação com julho de 2020.

O INE divulgou esta manhã as Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego, avançando que a estimativa da população ativa se situou em 5183,7 mil pessoas, o que representa um aumento de 0,5% face ao mês precedente, correspondente a mais 27,9 mil pessoas. Comparativamente a abril, a população ativa cresceu 2,3% e 3,5% em relação a julho do ano passado. "Evolução idêntica foi observada para a taxa de atividade" que foi de 67,5% em julho, o que revela um crescimento de 0,3 pontos percentuais face a junho, de 1,5 pontos percentuais comparativamente a abril e de 2,1 pontos percentuais relativamente a julho de 2020.

Quanto à população empregada, Portugal tinha, em julho, 4 842,7 mil pessoas empregadas, mais 0,8% (39,5 mil) em relação a junho, 2,7% a mais (127,1 mil) comparativamente a abril e 5,2% acima (238,2 mil) do valor do mesmo mês do ano passado. Significa isto que a taxa de emprego nacional se situou em 63,1%, mais 0,5 pontos percentuais do que em junho e 3 pontos percentuais acima de há um ano.

Desempregados havia, em julho, 341 mil pessoas, menos 3,3% do que no mês anterior. São 11,6 mil a menos. Na comparação com abril a diminuição é de 3,7%, que corresponde a menos 13 mil pessoas, sendo que, face ao período homólogo de 2020, há menos 63,7 mil desempregados no país, uma diminuição de 15,7%. A taxa de desemprego caiu, assim, para os 6,6%.

No mesmo sentido evoluíram os números da população inativa e da taxa de inatividade. Em julho havia em Portugal 2495,7 mil pessoas inativas, menos 1% do que em junho (menos 26,3 mil pessoas), menos 4,3% do que em abril e 6% abaixo de julho de 2020 (menos 158,3 mil pessoas). A taxa de inatividade foi de 32,5%, uma redução de 0,3 pontos percentuais face a junho, de 1,5 pontos percentuais comparativamente a abril e de 2,1 pontos percentuais em relação a julho de 2020.

Por fim, o INE refere que a subutilização do trabalho, em julho, situou-se em 668,0 mil pessoas, o que corresponde a um decréscimo de 2,4% (16,3 mil) em relação a junho de 2021, de 1,9% (12,6 mil) relativamente a abril de 2021 e de 19,4% (161,3 mil) por comparação com julho do ano passado. A taxa de subutilização do trabalho, estimada em 12,5%, diminuiu 0,3 pontos percentuais face a junho, 0,4 pontos percentuais comparativamente a abril e 3,2 pontos percentuais em relação ao período homólogo.