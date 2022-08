Taxa de desemprego recua para 5,7% no segundo trimestre e atinge valor mais baixo em 11 anos

© André Afonso/Global Imagens

A taxa de desemprego voltou a cair no segundo trimestre deste ano, para 5,7%. A descida mostra um ligeiro recuo de 0,2 p.p. face ao primeiro trimestre de 2022 e de 1,0 p.p. relativamente a igual período de 2021, revelam os dados divulgados esta quarta-feira, 10, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"A população empregada foi estimada em 4 901,8 mil pessoas e manteve-se praticamente inalterada em relação ao trimestre anterior, tendo aumentado 1,9% (91,3 mil) relativamente ao trimestre homólogo. De modo semelhante, também a correspondente taxa de emprego, que se situou em 56,4%, se manteve inalterada em relação ao primeiro trimestre de 2022 e aumentou relativamente ao segundo trimestre de 2021 (1,1 p.p.)", explica o gabinete de estatística nos resultados do Inquérito ao Emprego relativos ao segundo trimestre de 2022.

Este é o valor mais baixo registado nas séries do INE, iniciadas em 2011. Nesta linha temporal, apenas no segundo trimestre de 2020 foi registada uma taxa de desemprego igual, de 5,7%, embora este valor reflita alguns desajustes à época, fruto da situação pandémica que acabou por complicar a leitura real deste indicador.

O INE adianta que no segundo trimestre do ano a população desempregada, estimada em 298,8 mil pessoas, diminuiu 3,1% (9,6 mil) em relação ao trimestre anterior e 13,6% (46,9 mil) face ao mesmo período de 2021.



O gabinete estatístico dá conta que mais de metade do desemprego do país é de longa duração. Ou seja, 50,9% da população desempregada está nesta condição há 12 ou mais meses, um valor superior em 4,7 p.p. ao do trimestre precedente e em 6,2 p.p. ao do trimestre homólogo.

Já população ativa, estimada em 5 200,6 mil pessoas, diminuiu 0,2% (8,7 mil pessoas) em relação ao trimestre anterior, tendo aumentado 0,9% (44,4 mil) relativamente ao trimestre homólogo de 2021.

Numa análise ao mapa nacional, a Madeira, Lisboa e os Açores lideram com taxas de desemprego superiores à média, de 7,3%, 6,8% e 5,9% respetivamente. Do lado oposto, o Norte (5,5%), o Algarve (5,3%), o Centro (5,2%) e o Alentejo (4,4%) registaram valores inferiores aos do resto do país.

Outra das conclusões do INE diz respeito ao teletrabalho. Neste capítulo, verificou-se que cerca de um quinto da população ativa no segundo trimestre de 2022, 19,6% (958,6 mil pessoas), exerceu funções a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação.

Notícia atualizada às 11h45