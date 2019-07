Taxa de desemprego sobe em junho para 6,7%

A taxa de desemprego deverá ter-se fixado em 6,7% em junho. São mais 0,1 pontos do que um mês antes e menos 0,2 pontos do que em junho de 2018, mostra a estimativa provisória do INE, divulgada esta terça-feira.

O gabinete de estatísticas nacional estima que estivessem sem emprego 343,9 mil pessoas, o que significa mais 1,9 mil do que em maio, mas menos 10,7 mil do que há um ano. Em oposição, estavam empregados 4,82 milhões.

O INE estima para o sexto mês deste ano um total de 5,16 milhões de ativos, uma ligeira descida face ao mês anterior e posiciona a taxa de atividade em 66,5%.

Na nota estatística desta terça-feira, o INE confirmou ainda a taxa de desemprego de maio, que se posicionou em 6,6%, um valor igual ao do mês anterior e menos 0,5 pontos do que no período homólogo. Naquele mês foram confirmados 4,84 milhões pessoas empregadas, o que colocou a taxa de emprego em 62,1%.

“Em maio de 2019, a população desempregada foi estimada em 342,0 mil pessoas, tendo aumentado

0,5% (1,7 mil) em relação a abril de 2019 e 1,5% (5,2 mil) em comparação com fevereiro de 2019. Por seu turno, diminuiu 6,4% (23,6 mil) relativamente a maio de 2018. Aquele valor representa uma revisão quase nula”, refere o INE.