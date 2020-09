Taxa de desemprego sobe para 7,9% na zona euro e 7,2% na UE em julho

Na zona euro, a taxa de desemprego de 7,9% compara com os 7,5% homólogos e os 7,7% de junho.

Na UE, o desemprego no mês homólogo fixou-se nos 6,7% e em junho nos 7,1%, tendo atingido os 7,2% em julho.

No que toca ao desemprego jovem, de cidadãos com menos 25 anos, a taxa subiu para os 17,3% na zona euro, face aos 15,6% em julho de 2019 e aos 17,2% de junho, e para os 17,0% na UE (que se comparam com 15,0% e 16,9%, respetivamente).

Em termos absolutos, havia em julho 15.184 milhões de desempregados na UE, dos quais 2.906 milhões com menos de 25 anos.