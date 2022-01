Taxa de desemprego terá descido para 6,3% em novembro

Lisboa, 16/06/2021 - Rua da Betesga, a mais pequena rua de Lisboa. (Líbia Florentino / Global Imagens) © Líbia Florentino / Global Imagens

A taxa de desemprego terá recuado ligeiramente em novembro para 6,3%, de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira, 7 de janeiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). "A taxa de desemprego situou-se em 6,3%, menos 0,1 pontos percentuais do que no mês precedente, igual a três meses antes e menos 0,9 pontos percentuais do que um ano antes", diz o gabinete de estatística. A taxa de desemprego em Portugal, em outubro, ficou nos 6,4%. Já em novembro de 2020 estava nos 7,2%.

O INE explica que, em novembro, a população ativa fixou-se no 5 179,7 mil pessoas, o que representa uma subida quer tanto face aos três meses anteriores - agosto, setembro e outubro -, como ao mesmo mês do ano anterior - em novembro de 2020, Portugal contava com uma população ativa de 5 072,9 mil pessoas.

Por outro lado, a população empregada no décimo primeiro mês de 2021 alcançou a fasquia das 4 852,8 mil pessoas, o que reflete um incremento de 0,3% em relação ao mês anterior e de 0,4% relativamente a três meses antes. Face a novembro de 2020 representa uma subida de 3,1%. Quanto à população desempregada, em novembro, eram 326,9 mil pessoas, uma diminuição de 0,8% em relação a outubro e de 11,1% face a novembro de 2020, "tendo aumentado 0,6% relativamente a três meses antes".

Os dados do INE mostram ainda que a população inativa em novembro ascendia a 2 505,4 mil pessoas, uma redução "tanto em relação a outubro de 2021 (0,3%), como a agosto do mesmo ano (0,6%) e a novembro de 2020 (3,7%)". Já a taxa subutilização de trabalho "situou-se em 11,7%, valor idêntico ao do mês precedente e inferior ao de três meses antes (0,6 p.p.) e ao do mês homólogo de 2020 (2,3 p.p.)".

Taxa de desemprego de 6,4% em outubro

Os dados do INE confirmam que em outubro de 2021, face a setembro, a população ativa aumentou 0,1%, o que é o mesmo que dizer em 4,9 mil pessoas. A população inativa, por outro lado, desceu 0,1% ou 2,0 mil pessoas. "O aumento da população ativa resultou do acréscimo da população empregada (3,8 mil; 0,1%) e da população desempregada (1,2 mil; 0,4%), enquanto o decréscimo da população inativa foi explicado pela diminuição do número de inativos disponíveis para trabalhar, mas que não procuram emprego (5,1 mil; 3,6%) e do número de inativos à procura de emprego, mas não disponíveis para trabalhar (3,5 mil; 19,1%)", diz o gabinete de estatística.

A taxa de desemprego ficou, assim, em outubro de 2021, em 6,4%, o que representa uma manutenção em relação ao mês anterior e um decréscimo de 0,2 pontos percentuais relativamente a três meses antes e de 1,2 pontos percentuais em relação ao período homólogo de 2020. Em outubro de 2020, a taxa de desemprego estava, assim, nos 7,6%.