Taxa de inflação estabiliza em 1,5% em setembro

Dinheiro Vivo 30 Setembro, 2021 • 09:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A taxa de inflação em setembro foi de 1,5% na comparação com o mesmo mês de 2020. Registou-se a mesma percentagem de variação homólogo de agosto, segundo a estimativa rápida revelada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Na comparação entre setembro e agosto, o índice de preços do consumidor subiu 0,9%, o que compara com os menos -0,2% de variação entre agosto e julho.

Nos últimos 12 meses, a variação média dos preços foi de 0,6%.

A subida dos preços da energia tem contribuído para a taxa de inflação. O índice relativo aos produtos energéticos situou-se, em setembro, em 10,4%, na comparação com o mesmo mês de 2020. Em agosto, a variação homóloga tinha sido de 9,3%.

Nas últimas semanas, os preços da eletricidade dispararam no mercado grossista, com impacto para as famílias e para as empresas.

Por outro lado, o índice referente a produtos alimentares não transformados, como a fruta, foi negativo em 0,3%, o que compara com o índice de 0,2% registado em agosto.

No índice harmonizado, que permite a comparação com os países da União Europeia, a taxa de variação homóloga dos preços foi de 1,3%, a mesma registada no mês anterior.