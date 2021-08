Taxa de inflação homóloga nos 1,5% em agosto

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

A taxa de inflação em Portugal, medida como a variação homóloga do índice de preços ao consumidor, terá sido de 1,5% em agosto, um valor idêntico ao registado em julho, indica o Instituto Nacional de Estatística. Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de agosto serão publicados no próximo dia 10 de setembro.

O indicador de inflação subjacente, correspondente ao índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, terá registado uma variação de 0,9%, um valor que é superior em 0,1 pontos percentuais ao registado no mês anterior. Já a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos deverá situar-se nos 9,4%, versus os 8,7% do mês precedente. O índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 0,2%, inferior aos 0,5% de julho.

Comparativamente com o mês anterior, o índice de preços ao consumidor terá tido uma variação de -0,2%. O INE estima que a variação média nos últimos doze meses tenha sido de 0,5%.

Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 1,3% em agosto, que compara com 1,1% no mês anterior.