Taxa de inflação na zona euro situa-se nos 0,4% em julho

A taxa de inflação anual na zona euro situou-se em 0,4% em julho, uma ligeira subida face aos 0,3% de junho, mas ainda abaixo de 1% no período homólogo de 2019, anunciou o Eurostat.

Dados divulgados pelo gabinete estatístico da União Europeia (UE) indicam que, em julho, quando as medidas de contenção para a covid-19 continuaram a ser levantadas, a taxa de inflação anual da zona euro foi de 0,4%, acima dos 0,3% de junho”, mas ainda abaixo do valor registado em julho de 2019 (1%).

No conjunto da UE, a taxa de inflação anual fixou-se em 0,9%, acima dos 0,8% do mês anterior, junho, mas também abaixo do período homólogo de 2019 (1,4%).

De acordo com o Eurostat, as taxas anuais de inflação mais baixas foram registadas na Grécia (-2,1%), Chipre (-2,0%) e Estónia (-1,3%), enquanto as mais elevadas se verificaram na Hungria (3,9%), Polónia (3,7%) e República Checa (3,6%).

Na comparação em cadeia, face a junho, a inflação anual caiu em julho num total de 10 Estados-membros, manteve-se estável em três e subiu em 14.

Portugal foi um dos países em que a taxa de inflação caiu em julho de 2020 (-0,1%).

O gabinete estatístico da UE adianta que, neste mês, a maior contribuição para a taxa de inflação anual da zona euro veio dos bens industriais não energéticos e serviços, seguidos pelos alimentos, álcool e tabaco e pela área da energia.