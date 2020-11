Taxa de juro do crédito à habitação desceu para 0,93% em outubro

Aluguer e venda de casas © Leonel de Castro / Global Imagens

A taxa de juro implícita no crédito à habitação desceu para 0,932% em outubro, um valor que é 3,4 pontos base abaixo do registado no mês anterior. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística e mostram, ainda, que, nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro desceu de 0,966% em setembro para 0,914% em outubro.

Para a Aquisição de Habitação, o destino de financiamento "mais relevante" no conjunto do crédito à habitação, diz o INE, a taxa de juro implícita para o total dos contratos desceu para 0,951% (-3,4 pontos base face a setembro). Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro para este destino de financiamento fixou-se em 0,911%.

Tendo em conta a totalidade dos contratos, o valor médio da prestação subiu um euro, para 227 euros. Deste valor, 43 euros (19%) correspondem a pagamento de juros e 184 euros (81%) a capital amortizado. Nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação subiu 7 euros, para 290 euros.

Já capital médio em dívida para a totalidade dos contratos subiu 161 euros face ao mês anterior, fixando-se em 54.645 euros. Para os contratos celebrados no último trimestre, o montante médio do capital em dívida foi de 109.727 euros, um aumento de 1.478 euros comparativamente a setembro.