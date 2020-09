Taxa de juro implícita do crédito à habitação volta a subir em agosto

A taxa de juro implícita do conjunto dos contratos do crédito à habitação subiu para 0,967% em agosto, face aos 0,950% de julho, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A taxa de juro implícita do crédito à habitação está a subir há três meses (desde junho).

Apenas nos contratos dos últimos três meses, a taxa de juro também subiu, de 0,969% em julho para 1,003% em agosto.

Ainda segundo o instituto oficial de estatística, em agosto, o capital médio em dívida nos créditos à habitação aumentou 114 euros para 54.317 euros.

Para os contratos dos últimos três meses, o montante médio do capital em dívida foi 107.928 euros, menos 1.314 euros que em julho.

Já a prestação média dos contratos de crédito à habitação manteve-se em 226 euros (44 euros correspondem a pagamento de juros e 182 euros a capital amortizado).

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação desceu um euro para 285 euros.

Segundo o INE, a taxa de juro implícita no crédito à habitação “reflete a relação entre os juros totais vencidos no mês de referência e o capital em dívida no início desse mês”, sendo o objetivo avaliar o esforço financeiro das famílias no crédito à habitação.