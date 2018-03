Taxa de ocupação por quarto nos hotéis do Algarve sobe para 49,5% em fevereiro

A taxa de ocupação por quarto nas unidades hoteleiras do Algarve subiu 1,4% em fevereiro, face ao mês homólogo de 2017, tendo-se situado nos 49,5%, revelou hoje a principal associação hoteleira da região.

A subida na taxa de ocupação traduziu-se num crescimento do volume de vendas de 9,1% durante o mês, face ao período homólogo, destacou a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) no comunicado com os dados mensais recolhidos pelo seu gabinete de estudos.

A associação algarvia apontou os mercados turísticos que mais variações registaram, tendo o britânico sido o que mais se destacou pela negativa, com uma quebra de 24,2% relativamente ao mesmo mês do ano anterior.

Em sentido contrário, estiveram os mercados alemão e holandês, com subidas de 40,5 e 30,5%, respetivamente, adianta a associação, com sede em Albufeira, um dos 16 municípios do distrito de Faro.

A AHETA também avançou dados por zonas geográficas e atribuiu as maiores subidas a Carvoeiro/Armação de Pêra, com mais 7,0%, e Faro/Olhão, com mais 5,3%.

As principais descidas deram-se nas zonas geográficas de Portimão/Praia da Rocha (-9,7%) e Tavira (-2,2%).

“Em termos acumulados, nos últimos 12 meses, a taxa de ocupação quarto regista uma subida de 1,0%”, revelou ainda a AHETA.