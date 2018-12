Taxa sobre publicidade digital pode render 60 milhões a Portugal

A criação de uma taxa de 3% sobre as receitas de venda de publicidade digital e atividades de plataformas de serviços online poderia valer aos cofres do Estado português um valor de até 60 milhões de euros, avança esta sexta-feira o Jornal de Negócios com base em cálculos de fiscalistas que partem do estudo de impacto da proposta que está atualmente a ser discutida pelos Estados-membros da União Europeia.

A proposta de diretiva, apresentada em março deste ano pela Comissão Europeia, ainda não reúne acordo na União. A estimativa de impacto previa um encaixe anual de cinco mil milhões de euros para o bloco. Tendo em conta o peso relativo da economia portuguesa, Portugal poderia arrecadar com o novo imposto entre 15 milhões de euros e 60 milhões de euros, segundo os cálculos citados pelo diário.

No início de dezembro, porém, França e Alemanha abandonaram os planos para um imposto alargado sobre a atividade de empresas como Facebook, Google, mas também Airbnb, na UE – que merecia de resto oposição de países como Dinamarca, Suécia e Irlanda. O escopo da iniciativa incidia não apenas nas receitas de venda de publicidade online, mas também nas receitas da atividade das plataformas de partilha de serviços e da venda de dados.

Paris e Berlim propõem agora antes uma taxa de 3% a incidir apenas na venda de publicidade digital, que estimam possa render metade do previsto, ou apenas 2,5 mil milhões de euros.

Entretanto, França irá já a partir de janeiro avançar sozinha com uma taxa digital alargada, que calcula que possa render 500 milhões em receitas fiscais.

Em Portugal, as receitas de publicidade digital poderão valer no próximo ano 204 milhões de euros, segundo a unidade Magna do grupo IPG Mediabrands. Sobre estas receitas potenciais, uma taxa de 3% valeria 7,2 milhões de euros para os cofres do Estado.