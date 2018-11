Taxa turística em Fátima “não tem qualquer fundamento”, alertam hoteleiros

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) e os empresários de Fátima manifestaram-se, esta quinta-feira, contra a aplicação de uma taxa turística no destino, por considerarem que “prejudica fortemente os hoteleiros locais, relativamente aos demais agentes económicos”.

Em comunicado, a AHP considera que, além de “desajustada à realidade” do destino, é uma medida “inoportuna”. Os empresários chamam a atenção para o facto de Fátima ter a mais baixa performance hoteleira do país, por ser “fortemente marcada por picos de visitação, grande quantidade de oferta de alojamento, da sua dependência da tour operação e de proximidade a outros destinos”.

Dados do gabinete de estatísticas nacional mostram que, no acumulado até setembro, a taxa de ocupação caiu 8,4 pontos percentuais no destino, para 48%, acompanhada por uma descida de 10% do preço médio por quarto disponível, fixando-se nos 29 euros.

Recorde-se que, a proposta do município de Ourém assenta na cobrança de um euro por turista, por noite, até um máximo de três noites – as crianças até aos 12 anos e pessoas portadoras de deficiência superior a 60% não serão abrangidas. A 1 de outubro, foi aprovado o regulamento para a sua criação, em reunião do executivo, sujeito a consulta pública, disse na altura à Lusa o presidente da autarquia, Luís Miguel Albuquerque. A receita adicional irá reverter para os cofres camarários, mas ninguém sabe dizer para que servirá o valor pago.

“Não podemos sobrecarregar os hoteleiros com esta taxa que não traz vantagens para o desenvolvimento turístico do destino, não tem qualquer fundamento económico-social e não é sustentável quanto à sua legalidade”, alerta o presidente da AHP.

Raul Martins deixa um recado duro e assertivo: “A gravidade de uma medida deste tipo teria um impacto direto também sobre o comércio, restauração e serviços de Fátima”. O dirigente apela, assim, ao diálogo entre a Câmara Municipal de Ourém e as associações, em representação dos hoteleiros, e reitera que é sua intenção que todos pugnem pela afetação parcial do denominado IVA turístico ao concelho.

“A AHP irá assumir a posição para a qual foi mandatada pelos seus associados, pelo que entregou a sua contestação em sede de consulta pública da proposta de regulamento. Está, ainda, em articulação com a ACISO, maior associação regional do concelho de Ourém, também ela frontalmente contra esta taxa, lado a lado na defesa dos interesses do turismo de Fátima”, conclui o comunicado enviado às redações.