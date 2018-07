Taxas aeroportuárias vão aumentar em Lisboa e no Porto

Novembro e dezembro vão ser meses mais caros no aeroportos de Lisboa e do Porto. A ANA- Aeroportos de Portugal vai aumentar as taxas aeroportuárias em 1,63% no aeroporto da capital e 1,01%, no aeroporto do Porto.

A decisão foi justificada com base no facto de haver um maior número de passageiros do que o previsto, o que resultou num tráfego mais acentuado do que o esperado, avança o Jornal de Negócios desta quarta-feira, 11.

O objetivo com estes aumentos é recuperar os desvios por erros de estimativas de tráfego anula de passageiros. Já no início deste ano as taxas aeroportuárias aumentaram 18 cêntimos em Lisboa, 17 cêntimos no Porto e 25 cêntimos em Faro.

No total, em 2018, e com estes novos aumentos, as taxas aeroportuárias registam uma subida de 1,87% em Lisboa e 2,32% no Porto.