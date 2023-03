Taxas de juro nos depósitos a prazo subiram para 0,65% em fevereiro

Multibanco ATM cartão de crédito dinheiro euros visa (Leonel de Castro) © Leonel de Castro

A taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares aumentou para 0,65% em fevereiro, quando em janeiro era 0,56%, revelou esta sexta-feira o Banco de Portugal (BdP).

"A remuneração dos novos depósitos com prazo acordado acima de dois anos subiu 39 pontos base, para 0,54%, o valor mais alto em seis anos", detalha o supervisor da banca na nota estatística publicada, Já "os novos depósitos com prazo até um ano foram remunerados, em média, a 0,56% (0,43% em janeiro), e os novos depósitos de um a dois anos a 1,15% (1,13% em janeiro)".

O BdP fez saber também que o o montante de novos depósitos a particulares foi de 5.,9 mil milhões de euros, valor que compara com os 5,727 mil milhões de euros em janeiro.

Quanto à maturidade do dinheiro parado nos bancos, o regulador bancário indicou que a maior parte (81%) está nos novos depósitos com menos de um ano, enquanto os depósitos de um a dois anos representam 15% e os depósitos acima de dois anos pesa 4% nesta contabilidade.

Relativamente às empresas, os novos depósitos a prazo ascenderam a 3,901 mil milhões de euros, "dos quais 98% foi aplicado em depósitos a prazo até um ano". "A remuneração média destes depósitos foi de 1,50%, acima da remuneração oferecida em janeiro (1,05%), registando-se assim a maior subida mensal nos últimos 10 anos", lê-se.

Juros no crédito à habitação a taxa variável próximos dos empréstimos a taxa fixa

A mesma nota estatística diz que os bancos concederam 1,929 mil milhões de euros em novos empréstimos a particulares em fevereiro, mais oito milhões do que em janeiro, sendo que os montantes concedidos diminuíram no crédito à habitação e aumentaram no crédito ao consumo e outros fins.

Não obstante, no crédito à habitação, "a taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação voltou a aumentar, passando de 3,32% em janeiro para 3,52% em fevereiro". Ora, segundo o BdP, observando exclusivamente os novos empréstimos e o stock de empréstimos concedidos a particulares para habitação própria permanente, constatou-se que a "a taxa de juro média dos novos empréstimos a taxa variável, que, em fevereiro, foi de 3,56% (3,37% em janeiro), tem vindo a aproximar-se da taxa de juro média dos novos empréstimos a taxa fixa, que se manteve em 4,20%".

"Em fevereiro, as amortizações antecipadas de empréstimos à habitação representaram 0,85% do stock de crédito, valor semelhante ao registado em janeiro, mas superior à média mensal de 0,54% registada em 2022. As amortizações antecipadas parciais (nas quais se amortiza apenas uma parte do crédito) têm vindo a ganhar importância nos últimos meses e já representam 23% do montante de amortizações antecipadas", lê-se. no documento do BdP.

Quanto ao crédito ao consumo, a taxa de juro média dos novos empréstimos foi de 8,48%, quando em janeiro tinha sido 8,45%. Já a taxa de juro média dos novos empréstimos para outros fins fixou-se em 4,97% (4,98% em janeiro).

Relativamente às empresas, os bancos concederam 1,318 mil milhões de euros em novos empréstimos em fevereiro, mais 30 milhões de euros face ao mês de janeiro.

"A taxa de juro média dos novos empréstimos às empresas aumentou de 4,70% em janeiro para 4,77% em fevereiro. Esta subida reflete o aumento da taxa de juro média dos empréstimos até um milhão de euros (de 4,91% para 5,15%). Nos empréstimos acima de 1 milhão de euros, a taxa de juro desceu para 4,32% (4,42% em janeiro)", de acordo com o BdP.