Taxas fixas. Projeto de decreto-lei não clarifica prazos

Dinheiro Vivo 16 Março, 2023 • 08:55

Está incluída no pacote Mais Habitação, a exigência governamental de os bancos ter de apresentar taxas fixas e mistas, assim como no crédito à habitação. No entanto, e como alerta o jornal Público (acesso pago), no projeto de decreto-lei não existe clarificação quanto a prazos.

Segundo o texto do legislador "os mutuantes ou intermediários de crédito disponibilizam aos consumidores a ficha de informação normalizada elaborada com base na informação por estes apresentada, com a simulação das condições do contrato de crédito para as modalidades de taxa variável, fixa e mista, que pode ser realizada aos balcões do mutuante ou do intermediário de crédito, através dos seus sítios na Internet ou por qualquer outro meio de comunicação à distância".

O que poderá levar as instituições bancárias a não se sentirem obrigadas a apresentar taxas fixas durante o tempo que dure o crédito à habitação dos seus clientes.

Como recorda aquele jornal, esta medida do executivo apareceu de após o Banco Santander ter decidido suspender do seu portfólio a oferta de taxas fixas