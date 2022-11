TdC: Siza Vieira chuta responsabilidade para o ministério. Governo diz que orçamento é "estimativa"

© LUSA

O antigo ministro da Economia recusou-se a comentar as conclusões da auditoria do Tribunal de Contas (TdC) ao orçamento estipulado pelo governo para as medidas de combate à pandemia- realizado sob a sua tutela - e que indica que ficaram 1,8 mil milhões de euros por executar.

"O relatório não é sobre o [antigo] ministro da Economia. O ministério da Economia se quiser que responda", disse aos jornalistas Pedro Siza Vieira esta quinta-feira, à margem do 33º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal, que decorre em Fátima.

O ministério já respondeu às conclusões do relatório do TdC que refere que "não foram determinadas com rigor as necessidades decorrentes do impacto adverso da pandemia" e, em comunicado, justificou que os "valores orçamentados para as medidas devem ser tomados como uma estimativa, muitas vezes desenvolvida sem o desejável conhecimento sobre as diferentes variáveis, apenas estimáveis com prazos que impediriam a tomada de decisão que se impunha".

A avaliação do TdC visou verificar "se a reação ao impacto adverso da pandemia foi adequada para assegurar a recuperação da economia, através do exame da eficácia das 24 medidas identificadas pelo Ministério da Economia e da Transição Digital para o efeito"

"Na sequência das conclusões do Tribunal de Contas, relativas à auditoria às medidas conduzidas pelo então Ministério da Economia e Transição Digital, para fazer face ao impacto da pandemia na economia portuguesa, importa referir que o extraordinário grau de incerteza tornou difícil, à data, produzir previsões cientificamente fundamentadas. Acresce que a situação de emergência obrigou à tomada de decisões no imediato", adianta a nota do governo que afirma que o executivo teve "capacidade, flexibilidade e humildade de adaptar as medidas inicialmente pensadas, reforçando-as orçamentalmente, sempre que necessário e possível, e reconfigurando-as sempre que tal se revelou adequado a bem da economia portuguesa".

No total estavam orçamentados mais de 11 mil milhões de euros para responder ao "impacto adverso da pandemia" nas empresas e no emprego, mas o TdC diz que o governo só terá libertado ou executado 84% do total de apoios até final de 2021.