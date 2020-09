TDT. Anacom recebe mais de 44 mil pedidos de ajuda para sintonizar televisor

A Anacom já recebeu mais de 44 mil chamadas a pedir ajuda para realizar a sintonia dos televisores para as novas faixas onde vão ser transmitidos os canais na Televisão Digital Terrestre (TDT), um processo de mudança para libertar as faixas para o 5G. Desde o arranque do processo, o regulador já fez mais de 2 mil visitas a casa.

“De 7 de fevereiro a 14 de setembro foram registadas no call center 44311 chamadas e resolvidos 2198 pedidos pelas equipas operacionais (idas a casa)”, adianta fonte oficial do regulador ao Dinheiro Vivo.

O balanço é feito no momento em que arranca a migração dos emissores na região 5, abrangendo os distritos da Guarda, Bragança e Viseu. O processo, que decorre até 14 de outubro, abrange um total de 22 emissores.

Depois de ter sido interrompido em março, por causa da pandemia, o processo de migração dos emissores retomou em agosto, tendo já sido feita a alteração de 121 emissores, de um total de 243. O processo deverá estar concluído a 18 de dezembro.

Quando o emissor muda de frequência, o ecrã do televisor fica a negro, mas para continuar a ver os canais transmitidos pela TDT – como a RTP1, a SIC ou TVI – os telespectadores terão apenas de fazer uma nova sintonia da televisão ou do descodificador de TDT, não sendo necessário substituir ou reorientar a antena, trocar a TV ou o descodificador, ou subscrever serviços de televisão paga.

Para ajudar neste processo, o regulador criou uma linha telefónica de apoio gratuita (800 102 002), que funciona todos os dias entre as 9h e as 22h, para o qual as pessoas poderão ligar para esclarecer dúvidas e obter apoio na sintonia da sua televisão. Centro de atendimento que já recebeu mais de 44 mil chamadas.

Nos casos em que, através do apoio do call center, não se consiga fazer a sintonia do televisor, a Anacom poderá agendar uma visita a casa dos seus técnicos de forma gratuita. Desde o início do processo já foram realizadas mais de 2 mil visitas.