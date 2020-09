TDT.Emissores mudam em Viseu, Porto, Braga, Viana do Castelo, Aveiro e Vila Real

A migração dos emissores da Televisão Digital Terrestre (TDT) continua a Norte, começando a libertação das faixas atualmente ocupadas pelos canais de televisão em sinal aberto, como a RTP1, SIC ou TVI, para o 5G, no próximo dia 23 de setembro nos distritos de Viseu, Porto, Braga, Viana do Castelo, Aveiro e Vila Real. Na mudança na região 6 deverá estar concluída a 13 de novembro. O processo de mudança dos emissores da TDT deverá estar concluído a 18 de dezembro em todo o país.

Um total de 65 emissores irão mudar as faixas de transmissão nesta nova fase de migração da TDT. O processo de migração da rede começou a 7 de fevereiro, foi suspenso a 13 de março, por causa da pandemia, tendo sido retomado em agosto. Até 15 de setembro, 121 emissores, de um total de 243, foram já alterados.

Este processo visa libertar a faixa dos 700 MHz, necessária à implementação do 5G, cujo leilão de espectro deverá acontecer este ano. A mudança na região 6 arranca a 23 de setembro com a alteração do emissor de Viseu Sul, abrangendo ainda os distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo, o distrito de Aveiro, com exceção dos concelhos mais a sul, e a parte oeste do distrito de Vila Real. Termina a 13 de novembro com a mudança do emissor de Ponte de Lima.

A mudança não tem custos para os telespectadores que consomem televisão através da TDT. Para continuar a RTP, SIC ou TVI terá apenas de mudar o televisor ou o descodificador de TDT para a nova sintonia. “Não será necessário substituir ou reorientar a antena, trocar a televisão ou o descodificador, e ninguém terá de subscrever serviços de televisão paga. No caso dos condomínios/edifícios que tenham instalações com amplificadores monocanal poderão ter que os substituir”, explica a Anacom.

Se tiver dificuldades neste processo, pode ligar para linha telefónica de apoio gratuita (800 102 002), que funciona todos os dias entre as 9h e as 22h, criada pela Anacom. Caso mesmo assim não consiga fazer a mudança, a Anacom irá agendar uma visita a sua casa, com técnicos do regulador, para proceder à alteração.