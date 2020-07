TDT. Pandemia adia (de novo) migração de emissores

A pandemia do novo coronavírus voltou a adiar a migração de emissores da Televisão Digital Terrestre (TDT). O processo iria ser retomado a 3 de agosto, mas devido à “indisponibilidade” de um dos fornecedores do Meo para prestar no terreno os serviços de ressintonia dos emissores devido à pandemia no país, só será retomado no dia 12 de agosto. A conclusão dos trabalhos está agora prevista para o dia 18 de dezembro, informa a Anacom. A migração das faixas dos 700 MHz é necessária para libertar espectro para o leilão do 5G.

O novo calendário apresentado pela Meo, que mereceu a concordância do Governo e da Anacom, prevê que processo de migração seja “retomado com a ressintonia do emissor de Alter do Chão, no dia 12 de agosto, e não no dia 3 com o de Palmela, a que se seguiriam os emissores da região da Grande Lisboa.”

A rede TDT é composta por 243 emissores, dos quais faltam migrar 180. Quando o processo foi suspenso, a 13 março, já tinham sido alterados 63 emissores.

Quando for alterado o emissor de Alter do Chão a 12 de agosto, as pessoas que recebem o sinal de televisão através deste emissor ficarão com o ecrã da televisão a negro, sendo apenas necessário fazer a sintonia da televisão ou do descodificador de TDT para continuar a ver televisão gratuitamente. “Não será necessário substituir ou reorientar a antena, trocar a TV ou o descodificador, e ninguém terá de subscrever serviços de televisão paga. No caso dos condomínios/edifícios que tenham instalações com amplificadores mono-canal poderão ter que os substituir”, reforça a Anacom.

As pessoas que não consigam ressintonizar os equipamentos podem ligar para a linha telefónica gratuita (800 102 002) disponibilizada pelo regulador. Caso não o consiga fazer “a Anacom agendará uma visita a casa da pessoa de técnicos devidamente identificados para proceder à sintonia, de forma gratuita.”