Técnicos de diagnóstico marcam greve para 24 e 25 de maio

A “situação insustentável” das carreiras dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e o encerramento das negociações por parte do governo está na origem de um pré-aviso de greve para o final deste mês.

No pré-aviso de greve, subscrito por várias forças sindicais (Sintap, o Sindite o Sindicatos dos Fisioterapeutas Portugueses e o Sindicato Nacional dos TSDT), os trabalhadores manifestam o seu “repúdio pela proposta apresentada pelo governo” que, a ser observada, levaria a que 90% se mantivessem “na base da carreira toda a sua vida profissional”.

Reclamam ainda pelo facto de a proposta não contabilizar o tempo de serviço para efeitos de posicionamento remuneratório nas novas carreiras, o que faz com que trabalhadores com dois meses ou com 20 anos de antiguidade fiquem na mesma posição. A não abertura de procedimentos concursais para categorias superiores e a imposição de um sistema de avaliação (que resulta para a maior parte dos trabalhadores numa progressão a cada 10 anos), estão igualmente entre os motivos para este protesto.

Os sindicatos alertam que esta greve vai afetar vários serviços públicos de saúde, já que os técnicos superiores de terapêutica e de diagnóstico abrangem 19 profissões e áreas que vão desde a realização de análises, a radiologia ou fisioterapia.