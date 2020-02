Técnicos insatisfeitos vão apresentar contraproposta de aumentos

O aumento de sete euros para os salários que vão até aos 683,13 euros na função pública não chega, e o Sindicato dos Técnicos do Estado pretende na próxima semana apresentar uma contraproposta ao governo, que para já não revela.

“Vamos apresentar ao governo uma contraproposta, nunca perdendo aquilo que é uma atualização que devia ser obrigatória todos os anos, igual à inflação. Mas temos de recuperar aquilo que foi perdido”, indicou Helena Rodrigues, presidente do STE, à saída do encontro com o secretário da Administração Pública, José Couto, que marcou a reabertura de negociações salariais com os sindicatos da função públicas.

A proposta apresentada pelo governo prevê a subida em sete euros nos salários dos trabalhadores que ganham atualmente até 683,13 euros, abrangendo quarta e quinta posições remuneratórias das carreiras gerais. Segundo o governo, estão em causa cerca de 150 mil trabalhadores. Os restantes funcionários públicos, incluindo técnicos superiores cujos salários arrancam nos 995,51 euros, terão apenas os 0,3% de atualização já antes anunciada.

“Mantemos que não é uma situação aceitável. O governo refere que não se pode deitar a perder tudo aquilo que foi conseguido nos últimos dez anos. Parece que aquilo que foi feito nos últimos dez anos foi bem feito. Nós dizemos que não”, disse Helena Rodrigues.

O governo tem argumentado com a falta de margem orçamental para garantir subidas maiores naquela que é a primeira atualização de remunerações desde 2009. Prevê para este ano uma subida nas despesas com pessoal de 3,6%, em grande medida impacto da contabilização de progressões após o descongelamento das carreiras na última legislatura.

Mas, para o STE, o orçamento tem espaço para mais. “Sabemos que há lá muito dinheiro. Há muitas transferências para outros sítios”, apontou Helena Rodrigues.

O governo vai ainda receber hoje Fesap e Frente Comum. As negociações são retomadas depois dia 17, segunda-feira.