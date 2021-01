"Tecnologia", "sustentabilidade" e "pessoas" são desafios do turismo industrial

Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal © Reinaldo Rodrugues/Global Imagens

"A covid-19 trouxe algumas lições e conclusões. O turismo é uma atividade frágil, que empobrece e que se vê afetada por qualquer situação, mesmo que exterior. O turismo vive da indústria, do comércio e de todas as atividades e precisa de cooperação. Cooperação pública/privada, entre entidades regionais e turismo e turismo nacional, cooperação mais do que nada em dinamizar não só um produto, mas uma experiencia em todo o território", declarou Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, durante a sua intervenção na iniciativa da Turismo do Porto e Norte de Portugal "Webinar: Turismo industrial: Partilha de boas Práticas | Desafios e Oportunidades".

Para combater a fragilidade do setor, Luís Araújo lançou "três desafios transversais a toda a atividades turística" e, em especial, ao turismo industrial e à Rede Portuguesa de Turismo Industrial.

O primeiro desafio que o presidente do Turismo de Portugal lançou ao setor foi a aposta na "tecnologia" para traduzir, por exemplo, experiências ao nível virtual.

"O facto de, no turismo podermos aproveitar a tecnologia, e no caso do turismo industrial ainda mais, não só para traduzir a experiência ao nível de realidade virtual, realidade aumentada, de melhorar a nossa comunicação daquilo que é algo que pode parecer sem interesse, mas que tem uma riqueza e um valor enorme é algo que acreditamos que a tecnologia nos pode ajudar", declarou.

"Temos que apostar muito mais nisto. Não é possível termos 180 mil pessoas a visitar estas instalações , e termos 20, 30, 40 comentários. Porque são esses mesmos comentários que nos vão fazer chegar a muito mais gente", alertou Luís Araújo.

O responsável sublinhou que ainda tem de se fazer "muito trabalho" ao nível de "comunicação e de presença nas redes sociais", incluindo a questão dos "próprios conteúdos" que devem ser direcionados para os turistas que procuram este tipo de produto turístico.

O segundo desafio relacionou-se com a sustentabilidade, seja ambiental e social, mas também económica.

"É essencial pensarmos na proteção do planeta e das pessoas", disse, apelando à "sustentabilidade económica através da cooperação da Rede Portuguesa de Turismo Industrial", com o objetivo de ser possível vender os produtos endógenos de uma região".

O terceiro desafio é conseguir envolver as pessoas num projeto em comum.

"É preciso que as pessoas se sintam envolvidas no valor único que têm".

A iniciativa "Webinar: Turismo industrial: Partilha de boas Práticas - Desafios e Oportunidades" teve a organização da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) e teve o objetivo de dar destaque ao turismo industrial da região Norte e de juntar sinergias para desenvolver aquela área do turismo.

A ação contou com a intervenção da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, do presidente da Câmara de São João da Madeira, Jorge Sequeira, e do diretor do Turismo de São Bernardo do Campo (Brasil), Fernando Bonísio, entre outros.

Segundo o autarca de João da Madeira, Jorge Sequeira, o seu município é "líder mundial de fabrico de chapéus de feltro" e o "turismo industrial é um segmento em que se deve apostar, porque é um turismo de experiências, de contacto e que valoriza os trabalhadores".