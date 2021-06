Telecomunicações: Mais de 56 mil consumidores têm acordo de pagamento de dívidas

O número de consumidores com acordo de pagamento de dívidas nas telecomunicações superou os 56 mil, o que corresponde a um aumento de 25% face a março do ano passado.

Segundo dados da APRITEL-Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas, o montante envolvido ultrapassou os 15 milhões de euros em dezembro de 2020.

"Atualmente mais de 56 mil consumidores estão a beneficiar de um acordo de pagamento, o que representa um aumento de cerca de 25% face a março de 2020, com um valor total que, em dezembro de 2020, ultrapassou os 15 milhões de euros", refere a APRITEL num comunicado divulgado esta sexta-feira.

Destaca que "o setor tem reforçado as medidas de auto-regulação no apoio às famílias que passam por situações especiais; nomeadamente em casos de incapacidade, insolvência ou situação de desemprego; bem como a aceitação da rescisão antecipada do contrato sem encargos em situação de óbito, impossibilidade de prestação do serviço na morada e institucionalização".

A associação lembra que, no âmbito da crise gerada pelas medidas adotadas pelo Governo na gestão da epidemia, o setor "ofereceu serviços e tráfego para manter famílias em contacto", bem como "serviços e tráfego para manter as empresas conectadas" e "comunicações gratuitas e ilimitadas aos profissionais de saúde".

Também "ofereceu mensalidades dos canais desportivos", "disponibilizou comunicações e equipamentos que permitam o acesso digital à educação" e "reforçou as redes de telecomunicações dos sistemas de saúde; dos sistemas que asseguram as funções críticas do Estado; dos sistemas de empresas, famílias e escolas, que foram confrontados com o aumento de tráfego exponencial no confinamento, o teletrabalho e o ensino à distância".

Recorda também que o setor "garantiu a manutenção de serviço, para empresas e famílias, mesmo para clientes que não efetuem pagamento" e "suspendeu as taxas por atraso no pagamento e de reposição de serviço".