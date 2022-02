Teletrabalho atingiu nível mais baixo da pandemia no fim de 2021

© Chris DELMAS/AFP

A proporção de trabalhadores que se manteve em atividade a partir de casa atingiu no quarto trimestre do ano passado o nível mais baixo desde a chegada da pandemia a Portugal, indica nesta quarta-feira o INE, a dar conta de 9,3% da população empregada em trabalho remoto cm recurso a tecnologias de informação neste período.

Na reta final de 2021, e apesar do aumento de infeções pelo novo coronavírus devido à vaga Ómicron (com obrigatoriedade de teletrabalho na última semana do ano), estariam em teletrabalho 455,5 mil pessoas, menos de metade do que aquelas que se encontravam nesta situação no segundo trimestre de 2020, com o registo mais alto de trabalho remoto e período também em que o INE começou a compilar os dados. Os dados do inquérito ao emprego do INE têm no entanto por base uma semana de referência no trimestre, que poderá não coincidir com o agravamento das condições sanitárias.

Segundo o INE, havia no final do ano passado 307 mil indivíduos que se mantiveram a trabalhar em casa especificamente devido à Covid-19, com ou sem recurso a tecnologias de informação (condição que determina a classificação de teletrabalho). E, desses, a grande maioria (84,4%) permanecia em atividade em casa há seis ou mais meses.

Os 9,3% de indivíduos em teletrabalho no último trimestre de 2021 comparam com uma percentagem de 12,6% no trimestre anterior, e de 11,9% no período homólogo de 2020.