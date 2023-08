Teletrabalho aumenta e desemprego alivia entre o primeiro e o segundo trimestre

O turismo tem contribuído bastante para sustentar a criação de emprego em Portugal. © Gerardo Santos / Global Imagens

O número de pessoas em teletrabalho aumentou cerca de 3% entre o primeiro e o segundo trimestre, estando agora nesta situação cerca de 908,9 mil trabalhadores, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quarta-feira, no inquérito ao emprego relativo ao segundo trimestre de 2023.

Relacionados Redução de balcões e caixas Multibanco pode afetar 30 freguesias

Neste período, a taxa de desemprego diminuiu para 6,1% da população ativa, mas a população desempregada aumentou bastante em termos homólogos (face ao segundo trimestre de 2022), tendo avançado quase 9%. Assim, há agora 324,5 mil desempregados em Portugal, diz o INE no novo censo trimestral sobre o mercado de trabalho.

Já o volume de emprego aumentou 1,6% (também em termos homólogos), para quase 5 milhões de pessoas.

Segundo o INE, "a proporção da população empregada em teletrabalho, isto é, que trabalhou a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação, foi de 18,3% (908,9 mil pessoas)", o que representa uma expansão de mais 0,4 pontos percentuais (p.p.) face ao 1.º trimestre de 2023.

Segundo cálculos do Dinheiro Vivo, o aumento nominal entre trimestres ultrapassa assim os 3%. Nos primeiros três meses do ano havia 881,6 mil pessoas em teletrabalho.

Mas face há um ano, este grupo reduziu-se cerca de 5%: no segundo trimestre de 2022 havia 958,6 mil trabalhadores em modo remoto.

Ainda segundo o novo inquérito do INE, Portugal terá agora cerca de 324,5 mil pessoas oficialmente sem trabalho (procuraram ativamente emprego e estavam disponíveis, só que não encontraram um lugar), contingente que "diminuiu 14,7% (menos 55,8 mil casos) em relação ao trimestre anterior e aumentou 8,6% (mais 25,7 mil) relativamente ao homólogo".

Assim, "a taxa de desemprego foi estimada em 6,1% [peso do número de desempregados no total da população ativa], valor inferior em 1,1 p.p. ao do 1.º trimestre de 2023, mas superior em 0,4 p.p. ao do 2.º trimestre de 2022". Ou seja, há um ano, o peso do desemprego estava em apenas 5,7%.

Recorde-se que desde o início da crise inflacionista, no começo de 2022, com a eclosão da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a economia portuguesa teve uma primeira fase de grande expansão, com muitas empresas a aproveitarem a inflação muito alta para expandirem a sua faturação e as margens de lucro. O Estado também beneficiou bastante com esse ambiente, tendo cobrado excepcionalmente muito mais impostos e contribuições.

Hoje, essa fase dissipou-se e a subida em flecha das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE) começa a provocar danos na atividade, limitando de forma evidente o consumo e o investimento, o que, a prazo, pode gerar problemas graves no mercado de trabalho.

Para já, mostra o INE, embora o desemprego esteja a subir bastante face ao ano passado, o emprego ainda se vai aguentando.

A população empregada conta agora com 4,979 milhões de pessoas, o que representa um aumento de "1,1% (mais 54,7 mil trabalhadores) em relação ao trimestre anterior e de 1,6% (77,6 mil) relativamente ao trimestre homólogo".

Emprego: mais homens, mais jovens, na construção

De acordo com o INE, "de forma resumida", a variação homóloga da população empregada (os referidos 77,6 mil empregos criados ou mais 1,6%) é explicada essencialmente pelos acréscimos nos seguintes agregados: "homens (48,5 mil; 2,0%); pessoas dos 16 aos 24 anos (49,4 mil; 18,7%); que completaram, no máximo, o 3.º ciclo do ensino básico (171,3 mil; 10,7%); empregados no setor da indústria, construção, energia e água (72,2 mil; 6,1%)".

O INE destaca sobretudo a criação de emprego "nas atividades de construção (40,7 mil; 13,3%), cujo aumento representou 56,4% da variação do setor".

O grupo dos trabalhadores por conta de outrem ganhou 110,8 mil pessoas ou mais 2,7% em termos homólogos, o número de contratos com termo subiu 68,1 mil ou 12,2% e os vínculos a tempo completo aumentaram 59,8 mil ou 1,3% face ao segundo trimestre do ano passado, refere o instituto.

Trabalho em casa

Como referido, o INE revela que "entre os que trabalharam em casa, 94,7% (908,9 mil pessoas) estiveram em teletrabalho, ou seja, utilizaram tecnologias de informação e comunicação (TIC) para desempenhar as suas funções a partir de casa". "Este regime

de prestação de trabalho abrangeu 18,3% do total da população empregada, mais 0,4 p.p. do que no trimestre anterior."

O novo inquérito do emprego diz ainda que "considerando o total da população empregada, 19,3% das pessoas (960,0 mil) indicaram ter trabalhado em casa no 2.º trimestre de 2023", seja em teletrabalho ou não.

"Entre os empregados que trabalharam em casa, 25,9% (248,6 mil) fizeram-no sempre [estiveram sempre em casa], 34,4% (330,1 mil) fizeram-no regularmente mediante um sistema que concilia trabalho presencial e em casa, 14,8% (142,2 mil) trabalharam em casa pontualmente e 24,3% (232,9 mil) fizeram-no fora do horário de trabalho", explica o INE.

"Comparando estas proporções com as do trimestre anterior, destaca-se o aumento daqueles que conciliaram trabalho presencial e em casa (2,8 p.p.)."

"Entre os que indicaram trabalhar regularmente em casa mediante um sistema que concilia trabalho presencial e em casa, o sistema de combinação mais comum foi o que conjuga alguns dias por semana em casa todas as semanas (69,3% ou 228,6 mil pessoas nesta situação)".

Desemprego: mais mulheres, mais jovens e velhos, com ensino secundário

Como referido, "no 2.º trimestre de 2023, a população desempregada (324,5 mil pessoas) diminuiu em relação ao trimestre anterior (menos 55,8 mil ou menos 14,7%)", mas aumentou relativamente ao trimestre homólogo (mais 25,7 mil desempregados ou mais 8,6%)", segundo o INE.

Para a evolução homóloga da população desempregada (os referidos 25,7 mil casos a mais, aumento de 8,6%) "contribuíram, principalmente, os acréscimos nos seguintes grupos populacionais: mulheres (mais 15,4 mil; 9,9%); pessoas dos 16 aos 24 anos (mais 12,2 mil; 23,0%) e dos 55 aos 74 anos (12 mil; 22,6%); com ensino secundário ou pós-secundário (22,6 mil; 22,1%); à procura de novo emprego (21,4 mil; 8,3%); e desempregados há menos de 12 meses (41,3 mil; 28,1%)".

"No 2.º trimestre de 2023, 42,0% da população desempregada encontrava-se nesta condição há 12 ou mais meses (desemprego de longa duração), valor superior em 5,5 p.p. ao do trimestre precedente e inferior em 8,9 p.p. ao do trimestre homólogo", contabiliza o INE.

(atualizado 12h15)