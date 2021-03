Teletrabalho no público deve ter os mesmos direitos do privado

© Tony Dias/Global Imagens

Os funcionários públicos que passem para o regime de teletrabalho devem ter os mesmos direitos que os trabalhadores do privado, defendem os autores do Livro Verde sobre o futuro do trabalho que o governo apresenta esta quarta-feira aos parceiros sociais.

"Garantir a aplicação aos trabalhadores titulares de um vínculo de emprego público o regime previsto no Código do Trabalho em matéria de teletrabalho", lê-se no documento de 170 páginas a que o Dinheiro Vivo teve acesso. Os autores do estudo coordenado por Teresa Coelho Moreira e Guilherme Dray referem, no entanto, que deve ser tidas em conta "as especificidades da administração pública", podendo "ser emitidas eventuais orientações junto dos diversos órgãos ou serviços, tendo em vista a harmonização de procedimentos".

Em causa está, por exemplo, o pagamento de despesas associadas ao trabalho à distância que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social já disse ser da responsabilidade das empresas, remetendo para a norma que consta do Código do Trabalho.

"Na falta de estipulação no contrato, presume-se que os instrumentos de trabalho respeitantes a tecnologias de informação e de comunicação utilizados pelo trabalhador pertencem ao empregador, que deve assegurar as respetivas instalação e manutenção e o pagamento das inerentes despesas", lê-se na legislação laboral.

Tal como para os restantes trabalhadores, a opção do teletrabalho deve ser voluntária, podendo vigorar num regime híbrido (presencial e à distância). Os autores do estudo defendem que deve ser promovida "a adoção do teletrabalho, de modo total ou parcial, numa base de voluntariedade e numa perspetiva de melhoria das relações e condições de trabalho e conciliação com a vida profissional e familiar, assegurando igualdade de direitos com outros trabalhadores e evitando quer o isolamento dos funcionários a trabalhar à distância, quer prejuízos para o desempenho e produtividade dos serviços."

Direito a desligar

Também o enquadramento do teletrabalho na função pública deve regular o direito a desligar, ou seja, o momento a partir do qual o trabalhador não pode ser incomodado fora do horário de trabalho.

Nos pontos de reflexão propostos no Livro Verde, é proposto "regular o direito ao desligamento ou desconexão na administração pública, acentuando-se a necessidade de, num mundo em que o contacto é permanente, limitar o uso dos meios de comunicação fora do horário de trabalho".

Os autores lembram que o teletrabalho chegou a abranger cerca de 68 mil funcionários públicos em 2020 e sendo expectável que tal mudança venha a permanecer para cerca de 25% dos trabalhadores do Estado, por isso, deve ser encontrado um enquadramento legal para estes casos.

O trabalho à distância também deve ter em conta a transferência dos trabalhadores que assim o queiram das grandes cidades para regiões do país mais despovoadas. "Utilizar o potencial do teletrabalho para fixação de postos de trabalho fora

dos grandes centros urbanos, nomeadamente em regiões de menor densidade populacional", lê-se no documento.