Teletrabalho obrigatório arranca no dia de Natal

António Costa, primeiro-ministro © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

A obrigatoriedade de teletrabalho estará em vigor às 00h de dia 25, com o governo a antecipar nesta terça-feira as medidas previstas para a "semana de contenção" de contactos que previa apenas para o período entre dia 2 e 9 de janeiro há cerca de um mês.

A medida foi anunciada pelo primeiro-ministro, António Costa, após reunião de Conselho de Ministros para decidir medidas adicionais de controlo da pandemia face ao crescimento dos contágios e à nova variante do novo coronavírus, ómicron, cuja maior transmissibilidade é dada como certa e cujos efeitos em termos de gravidade da doença são ainda considerados incertos.

"Vamos antecipar já para o início da próxima semana, para as 00h00 do dia 25, um conjunto de medidas que tínhamos previsto só para a semana de contenção entre o Natal e o Ano Novo. Por isso, a partir das 00h00 do próximo dia 25 o teletrabalho passará a ser obrigatório", indicou o líder do governo, que também fecha bares e discotecas uma semana mais cedo do que o previsto, impõe lotações mais restritas em espaços comerciais e alarga a testagem gratuita, prometendo ainda reforçar apoios às famílias, entretanto, com o fecho antecipado também de espaços de apoio à infância.

"Vamos proceder com apoios às famílias ao encerramento de creches e ATL", indicou Costa na apresentação de medidas.

Já as escolas permanecerão em período de férias previsto no calendário escolar nesta semana de contenção antecipada, pelo que não estão previstos mais apoios nestas situações. Já na semana de 2 a 9 de janeiro, com a suspensão de aulas imposta, os pais de menores de 12 anos terão direito ao apoio excecional à família, conforme já estava previsto.

O apoio corresponde, em regra, a dois terços da remuneração bruta e sujeita a descontos, num mínimo de 665 euros na semana após o Natal e já de 705 euros após o Ano Novo, com a entrada em vigor do novo salário mínimo. O teto do apoio, por seu turno, passará dos 1995 euros na primeira semana aos 2115 euros na segunda semana de contenção.

Mas, nos casos em que os pais alternem os dias de acesso ao apoio para cuidado de menores, a compensação chega aos 100%, numa medida destinada a fomentar a partilha das responsabilidades parentais nos casais onde tal não ocorra já. Nesses casos, segundo os esclarecimentos prestados pelo Ministério do Trabalho à Lusa e ao Público, bastará que cada um dos progenitores assuma pelo menos dois dias de cuidados numa semana.

O apoio é também de 100% nos casos de famílias monoparentais com acesso a majoração do abono de família.

No caso dos pais que estejam em teletrabalho, têm direito a aceder ao apoio aqueles que têm filhos menores a frequentar até ao quarto ano do primeiro ciclo do ensino básico, assim como as famílias monoparentais e aquelas em que há dependentes com incapacidade mínima de 60%.

A imposição do teletrabalho, entretanto, na semana final de 2021 e na semana inicial de 2022, estará sujeita a diferentes regras já que a nova legislação sobre este regime de trabalho só estará em vigor a 1 de janeiro do próximo ano. Por exemplo, no que toca à obrigatoriedade de compensação por despesas acrescidas com energia e Internet ou quanto ao dever de a entidade empregadora respeitar a desconexão dos trabalhadores nos períodos de descanso.

Corrigido às 18h13. A redução de lotações, para uma pessoa por cada cinco metros quadrados, será aplicada aos espaços comerciais.