Teletrabalho deve continuar a ser "válvula de escape", diz Costa

Primeiro-ministro, António Costa © TONY DA SILVA/LUSA

O primeiro-ministro, António Costa, defende que a "regra" deve ser continuar a limitar movimentos sempre que é possível, considerando que o teletrabalho se deve manter como uma das "válvulas de escape" para gerir a pandemia.

Em entrevista ao DN, JN e TSF, neste sábado, o líder do governo diz esperar que a apreciação parlamentar do regime que prevê teletrabalho obrigatório até ao fim do ano em áreas determinadas pelo governo não ponha em causa a utilização dessa válvula.

"Espero que não ponham em causa essa norma porque nós temos de manter uma regra fundamental que é diminuir o máximo possível a circulação e contactos, condição essencial para controlar a pandemia", diz.

O primeiro-ministro defende que a necessidade de manter "válvulas de escape" na gestão da pandemia, ainda que já em situação de calamidade e com um retorno de grande parte das atividades. "Devemos, tanto quanto possível, evitar as atividades e tudo aquilo que gere movimento e contactos. Essa é a regra", defende.

No parlamento, PCP, PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues pediram a apreciação parlamentar do regime de organização do trabalho no qual se mantém a regra de teletrabalho obrigatório sempre que possível em áreas a definir em resolução do Conselho de Ministros, que torna este sábado a estar em vigor com o fim do estado de emergência e que é válido até ao final do ano.

No quadro desta legislação, o governo determinou na última quinta-feira a manutenção do teletrabalho obrigatório em todo o país até 16 de maio.

"Arranque geral" em setembro

Na entrevista hoje publicada, António Costa diz que o seu principal receio é o surgimento de novas variantes da Covid-19 que ponham em causa o controlo da pandemia, mas mostra-se confiante de que o país poderá estar a virar a página da atual crise já em setembro.

"Estamos aqui numa fase de viragem. Eu diria que o verão completará essa viragem e, se não houver novas surpresas que o vírus nos provoque, acho que podemos encarar a próxima reabertura do ano letivo como um momento de novo arranque geral da sociedade", afirma.

Antecipa também um verão moderado na atividade turística, e dependente da procura nacional. "Não acredito que este ano seja um ano em que o turismo seja uma grande alavanca da recuperação económica", diz, considerando que as alavancas disponíveis serão "as que estão no Plano de Recuperação e Resiliência [PRR] e que passam, aliás, por outras atividades".

Num momento em que a despesa com medidas extraordinárias em resposta à pandemia ultrapassa já o previsto no Orçamento do Estado de 2021, António Costa mantém que não está previsto qualquer Orçamento retificativo ou suplementar, com o governo a prever gastar menos recursos daqui para a frente.

"Continua a não estar no nosso calendário", refere. "No ano passado foi, como é sabido, porque o Orçamento do Estado que foi aprovado para 2020 não tinha o fator Covid previsto. Este Orçamento para 2021 já foi preparado para um cenário Covid. O primeiro trimestre consumiu muito dos recursos que estavam previstos, mas felizmente tudo se encaminha para não necessitarmos de mobilizar, no resto do ano, outros recursos. Neste momento não temos prevista a necessidade de recorrer a nenhum Orçamento suplementar", junta.

Trabalhar sem crise

O líder do governo afasta ainda na entrevista um cenário de crise política. "O que eu tenho sentido, aliás, dos nossos parceiros é a total disponibilidade para continuarmos a trabalhar. Mesmo o Bloco de Esquerda, que não viabilizou o último Orçamento, já disse publicamente que quer as reuniões de trabalho connosco, que está disponível para voltar a sentar-se à mesa e a olharmos para o Orçamento de 2022", diz.

António Costa comenta também as divergências sobre o fortalecimento de apoios a trabalhadores independentes determinado pelo parlamento, que o governo remeteu ao Tribunal Constitucional por considerar que viola a regra que impede os partidos de somarem despesa aos orçamentos.

"Eu ficaria muito surpreendido se a decisão não fosse favorável porque a jurisprudência do Tribunal Constitucional tem sido muito clara sobre essa matéria, e este é um caso claríssimo em que há uma violação da lei-travão", refere, alertando para outras situações que o governo vê como desrespeito desta regra,

"Ainda recentemente a Assembleia aprovou um passo extraordinário que foi a revisão de uma carreira profissional. Bem sei que a situação é muito difícil, a pandemia põe-nos todos sob pressão, temos uma grande crise económica e social, mas convém toda a gente manter a serenidade e não subverter o nosso sistema de governo", diz.

"Ninguém deseja no futuro ter um sistema de Governo de Assembleia em que os sindicatos, em vez de virem negociar as carreiras profissionais e os aumentos salariais com o Governo, passem a ir negociar para a Assembleia da República. Seria um enorme sossego para o Governo, mas seria um desastre para o país, para ser sincero", afirma ainda.