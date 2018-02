Já tem poucos dias para pedir o reembolso dos manuais escolares

O prazo para solicitar o reembolso dos manuais escolares dos alunos do 2º e 3º ciclos das escolas públicas de Lisboa termina a 28 de fevereiro. Para fazer este pedido deve ser preenchido um formulário que está disponível online, numa junta de freguesia de Lisboa ou nas instituições de ensino.

O formulário terá de ser entregue juntamente com as faturas que comprovem a despesa dos livros na secretaria da escola sede do agrupamento frequentado pelo aluno. O valor reembolsável, que será devolvido pela escola, corresponde apenas a manuais escolares não abrangendo os cadernos de atividades. Os livros devem ser entregues à escola no final do ano letivo.

Esta proposta de financiamento dos manuais escolares, apresentada pelo pelouro da Educação, a cargo do vereador bloquista Ricardo Robles, foi aprovada em dezembro de 2017. A medida abrange 22 mil crianças e terá um custo de 2,5 milhões de euros.

No próximo ano letivo esta proposta estende-se também aos alunos do ensino secundário que estudarem nas escolas públicas de Lisboa. Os manuais correspondentes ao ano letivo 2018/2019 serão entregues pela própria escola aos alunos, não havendo lugar a reembolso.