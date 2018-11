Secretária de Estado do Turismo anuncia programa de capacitação para empresários

O Governo vai lançar este mês um programa de capacitação (Best) para gestores na área do turismo, anunciou esta sexta-feira a secretária de Estado do Turismo.

Na sessão de encerramento do 30.º Congresso da Associação da Hotelaria de Portugal, Ana Mendes Godinho disse que “estamos a conseguir cada vez mais que o turismo seja um instrumento para levar as pessoas a descobrir o território e a mobilizar a atração de novos investidores”.

“Portugal tem aquilo que são as tendências de futuro: tempo, autenticidade, silêncio e esta grande capacidade de receber e, por isso, temos tudo para continuar a ser o melhor destino do mundo”, diz, embora sublinhe que “há vários desafios pela frente”. “Têm de ser assumidos compromissos e identificar as prioridades para 2019, que identifico como sendo continuar esta grande captação de rotas aéreas e ao longo de todo o ano para os vários aeroportos nacionais e trabalhar muito na digitalização para ganharmos escala e antecipar tendências”, reforça. E, frisa: “O desafio é mantermos esta dinâmica de parceria que temos tido e, acima de tudo, garantir que onde quer que se esteja Portugal é o primeiro país que vem à cabeça das pessoas”.

Acresce ainda “o grande desafio de continuarmos o ritmo de investimento no turismo”. “Nos últimos três anos”, contabiliza, “tivemos cerca de 1410 projetos turísticos apoiados por instrumentos financeiros”, num valor de 1100 milhões de investimento.

Ana Mendes Godinho salientou também a importância de “assegurar cada vez mais a sustentabilidade a nível ambiental”. Recorde-se que o primeiro-ministro, António Costa, anunciou ontem no congresso da AHP uma nova linha para melhoria da eficiência energética, melhor uso da água e gestão dos próprios resíduos. Neste âmbito, serão lançados apoios a fundo perdido de 40 mil euros, por projeto, dirigidos às pequenas e médias empresas do setor turístico.

Por último, quanto aos recursos humanos, refere que o desafio “é cada vez mais conseguir reter talento”. A governante deixa um repto para que sejam concluídos os processos relacionados com os contratos coletivos de trabalho.