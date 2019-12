Tempestade Elsa leva EDP a reforçar operações em todo o país

A EDP Distribuição declarou esta quinta-feira o “estado perturbado” na zona norte e interior do país, na sequência do agravamento das condições meteorológicas provocadas pela tempestade Elsa. Há milhares de casas sem luz.

Em nota enviada ao Dinheiro Vivo, a EDP Distribuição esclarece que “durante a madrugada, a rede elétrica no norte de Portugal foi fortemente afetada pelas condições meteorológicas adversas, em particular fortes rajadas de vento e chuvas intensas”.

As zonas mais afetadas estão nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real. Amarante, Braga, Guimarães, Esposende e Barcelos são os municípios que registam mais estragos. Em várias localidades, o fornecimento regular de energia elétrica foi “interrompido em milhares de lares”.

A empresa garante que as interrupções de energia “têm sido regularizadas” por mais de 400 operacionais e 150 viaturas.

A chuva e vento forte levaram a EDP distribuição a decretar o “estado perturbado”, o que se traduz no reforço das equipas operacionais em todo o país, “de forma a que estejam prontamente aptas a atuar na reposição do fornecimento de energia elétrica”, com “maior concentração de recursos nas zonas onde se verifica maior impacto”.