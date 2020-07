“Tenho as minhas contas mas não vou por aí”, responde Costa Silva

António Costa Silva, o consultor chamado pelo Governo para desenhar as linhas gerais do futuro plano de recuperação económico, garantiu esta terça-feira que fez as contas das medidas que propôs no documento, mas recusou desvendar os números.

“Sou um homem de números, portanto fiz as contas de tudo. E tenho as minhas contas todas, mas não me vou meter aí. Isso é da exclusiva competência do Governo”, afirmou o gestor durante o debate que se seguiu à apresentação da “Visão estratégica para o plano de recuperação económica de Portugal 2020-2030”, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Com todo o elenco governativo na primeira fila do Grande Auditório – à exceção do primeiro-ministro que ficou retido em Bruxelas – o presidente da Partex atirou para o Governo a definição dos meios de financiamento e da receita das propostas.

“É o Governo que tem de decidir, definir as prioridades, tem de fazer o programa de recuperação”, sublinhou o gestor numa resposta às críticas sobre a falta de contas no plano desenhado para o Executivo.

O papel do Estado

António Costa Silva sublinhou, por diversas vezes, a importância e o papel do Estado em momentos de crise, considerando que é a “única barreira de proteção”.

“O que penso é que o Estado serve também para estas alturas”, começou por afirmar o gestor. “Pergunto se o Estado não serve para estas situações, serve para quê?” questionou, para depois falar dos apoios da Europa e da oportunidade para o país.

“Atenção que a UE está muito atenta a isto [destino dos fundos]. À questão de se apoiar as pessoa, de qualificar o emprego. Acho que devemos aproveitar, no bom sentido, esses programas para resolver alguns destes problemas. Não vamos resolver todos, mas podemos resolver alguns e criar melhores condições para o desenvolvimento do país”, indicou.

O Conselho Europeu chegou a acordo sobre um pacote total de 1,82 biliões de euros para retoma da economia comunitária pós-crise da covid-19. Portugal vai arrecadar, com o orçamento da União Europeia (UE) a longo prazo e o Fundo de Recuperação, 45 mil milhões de euros em subsídios, destinando 300 milhões à região do Algarve, devido à quebra no turismo.